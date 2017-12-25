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Süper minisiyle zor anlar yaşadı

Güzel ve genç oyuncu Hailee Steindeld doğum gününü kutladı.

Süper minisiyle zor anlar yaşadı

Güzel ve genç oyuncu Hailee Steindeld doğum gününü kutladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:30
Süper minisiyle zor anlar yaşadı

Süper minisiyle zor anlar yaşadı

    Güzel ve genç oyuncu Hailee Steindeld doğum gününü kutladı.Genç oyuncu Hailee Steinfeld yeni yaşına bu iddialı kıyafeti ve yakın arkadaşlarıyla girdi. Ancak giydiği süper minisiyle zor anlar yaşadıBeyazperdenin genç kuşak oyuncularından Hailee Steinfeld, 21 yaşını coşkulu ve renkli bir şekilde karşıladı.Steinfeild, yeni yaşına yakın dostlarının katıldığı bir partiyle girdi. Güzel oyuncu, Los Angeles'daki partiye kırmızı, askılı bir mini elbiseyle gitti.Steinfeld ve davetlileri sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi. Ancak parti sonunda biraz da zor anlar yaşadı.Giydiği süper minisiyle aracına binmeye çalışırken zorlanan genç oyuncu görüntü vermemek için gerildikçe daha da zorlandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper MinisHailee Steindeld
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