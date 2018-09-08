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Süper minsiyle göz kamaştırdı

 Oyuncu Ceren Hindistan giydiği süper minisi ile göz kamaştırdı.

Süper minsiyle göz kamaştırdı

 Oyuncu Ceren Hindistan giydiği süper minisi ile göz kamaştırdı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:52
Süper minsiyle göz kamaştırdı

Süper minsiyle göz kamaştırdı

     Oyuncu Ceren Hindistan giydiği süper minisi ile göz kamaştırdı.Oyunculuğa ara vererek kendisini küçük kızı Arya Rima Aslan'a adayan ünlü oyuncu Ceren Hindistan, çiçekli mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Ceren Hindistan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma İngilizce olarak, "Kurabiye canavarı" notunu yazdı.

   Oyunculuğa ara verdikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ceren Hindistan, yeni paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı. Ceren Hindistan paylaştığı fotoğrafa İngilizce olarak "Kurabiye canavarı" notunu yazdı.

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Ceren Hindistan
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