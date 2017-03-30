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30 Mart 2017 Perşembe 07:09

Survivor'da adaya veda eden belli oldu

  Televizyonların merakla izlenen yarışma programı Survivor 2017'de Göz6 evinden gelen yarışmacılardan biri elendi

Survivor'da adaya veda eden belli oldu
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Survivor'da adaya veda eden belli oldu
    Televizyonların merakla izlenen yarışma programı Survivor 2017'de Göz6 evinden gelen yarışmacılardan biri elendi. Göz6 evinden, Erdi Ünver , Berna Keklikler ve Bulut Özdemiroğlu gelmişti. 3'ü de bu hafta eleme adayları içerisindeydi. Diğer isim de Gökhan olmuştu. Survivor 2017'de elenen isim açlığa dayanamadığı gerekçesiyle adadan kendi isteğiyle ayrılan Eser West'in yerine gelen isim Bulut Özdemiroğlu oldu.
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