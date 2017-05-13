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13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:10

 Survivor'da arabaları kim kazandı

 Tv 8 ekranlarının reyting beğenilen yarışması Survivor’da arabalar sahiplerini buldu.

 Survivor'da arabaları kim kazandı
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   Survivor'da arabaları kim kazandı
   Tv 8 ekranlarının reyting beğenilen yarışması Survivor’da arabalar sahiplerini buldu. 2017'nin 12 Mayıs akşamı ekrana gelen bölümünde ödül oyununu kazanan ünlüler takımdan her yarışmacıya birer otomobil hediye edildi.
  Acun Ilıcalı bilindiği gibi Survivor ve Türk televizyon tarihinin en büyük ödül oyununu açıklamıştı. Buna göre oyunu kazanan takımın tüm oyuncularına birer tane araba verilecekti.
   Oyun iki turda gerçekleşti.11 Mayıs akşamı ekrana gelen birinci tur oyununu ünlüler takımı kazandı. 12 Mayıs akşamı ekrana gelen ikinci turu ise yine ünlüler takımı kazanınca, ödül oyunun galibi ünlüler takımı oldu. Hal böyleyken, Acun verdiği sözü tuttu ve ünlüler takımının 6 üyesi vadedilen arabaların sahibi oldu.

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Survivor Arabalar
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