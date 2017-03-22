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22 Mart 2017 Çarşamba 17:43

Survivor'un kanalı değişti

 Survivor 2017'nin yeni bölümleri artık Tv8,5 kanalında yayınlanak.Y

Survivor'un kanalı değişti
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Survivor'un kanalı değişti
   Survivor 2017'nin yeni bölümleri artık Tv8,5 kanalında yayınlanak.Yarışmanın yeni bölümlerinde gönüllüler takımında Berna krizi yaşanıyor.  Survivor'ın yeni bölüm tanıtımında Berna Erdi'ye, "Sen benimle ısrarla barışmaya çalıştın ama ben senden uzaklaştım" çıkışında bulunuyor.
   Gönüllüler takımından Ogeday, takım arkadaşı Berna'yı hedef alarak, "Ben bugün Berna'nın yüzüne en ağır hakaretleri etsem, 3 gün sonra gelir Ogeday'cığım nasılsın der. Çünkü Berna'nın kişiliği böyle" ifadelerini kullanıyor. Çileden çıkan Berna, "Bu ortamda benim ismim geçiyorsa, beni de çağırmak zorundasın. Sen önce o elini bir indir" çıkışında bulunuyor.Survivor’ın yeni bölümleri her zaman TV8’de yayınlanıyordu. Fakat sürpriz bir değişikliğe gidildi. Tansiyonun yükseldiği gönüllüler takımında Berna krizinin yaşandığı anlar ve daha fazlası bu akşam 20:00’de TV8,5’ta olacak.

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SurvivorTv 8.5
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