Survivor 'un kanalı değişti

Survivor 2017'nin yeni bölümleri artık Tv8,5 kanalında yayınlanak.Yarışmanın yeni bölümlerinde gönüllüler takımında Berna krizi yaşanıyor. Survivor'ın yeni bölüm tanıtımında Berna Erdi'ye,çıkışında bulunuyor.Gönüllüler takımından Ogeday, takım arkadaşı Berna'yı hedef alarak,ifadelerini kullanıyor. Çileden çıkan Berna,çıkışında bulunuyor.Survivor’ın yeni bölümleri her zaman TV8’de yayınlanıyordu. Fakat sürpriz bir değişikliğe gidildi. Tansiyonun yükseldiği gönüllüler takımında Berna krizinin yaşandığı anlar ve daha fazlası bu akşam 20:00’de TV8,5’ta olacak.