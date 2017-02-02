02 Şubat 2017 Perşembe 13:15

Suskunluğunu bozdu

Mahsun Kırmızıgül son filmi olan Vezir Parmağı filmi için yapılan eleştirilere ve bazı belediye başkanlarının koydukları yasaklara cevap verdi.Suskunluğunu bozan sanatçı yaptığı açıklmada şunları söyledi.