Tacizcisini ifşa etti

Manken Tuğçe Aral tacizcisini ifşa etti.Türkiye'nin uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, kendisine ağza alınmayacak sözler sarf eden tacizcisinin adını ve fotoğrafını sosyal medya hesabından ifşa etti.

Sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajları görünce şoke olan ünlü manken, bir süre sonra yaşadığı şokun etkisinden çıkarak tacizcisini Instagram hesabından ifşa etti. Tacizcisini ifşa eden Aral, "Bu artık taciz değil. Şerefsizlik. Bilişim suçları savcılığına avukatım da başvuru yapıyor.

Bu Türk kadın düşmanı yaratıklara kimse lütfen prim vermesin" şeklinde not düşerek tepkisini dile getirdi.Aral ayrıca tacizcisinin profilini ve fotoğrafını paylaştı.

Bunun üzerine ise tacizcisinin korktuğunu söyleyen Aral, açıklama yaparak "Bir süre sonra korktu. Tanıdıkları üzerinden bana mesaj attırıyor. Hesabının hacklendiğini söylettiriyor" şeklinde konuştu.

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