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01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:15

Tahliye tarihi belli oldu

 Deniz Seki'nin tahiye tarihi belli oldu.

Tahliye tarihi belli oldu
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Tahliye tarihi belli oldu
   Deniz Seki'nin tahiye tarihi belli oldu. 2 Şubat 2009 tarihinde ‘uyuşturucu temin etmek’ suçundan tutuklanan ve ilk duruşmasına kadar hapiste kalan Deniz Seki, duruşma sonrası tahliye edilmişti. Hakkında ikinci kez dava açılan Seki, 6 yıl 3 ay hapis cezası almış ve ortadan kaybolmuştu. Saklandığı dairede 6 Kasım 2014 tarihinde yakalanan Seki, hapse girmişti. Seki’nin tahliye tarihi ve günü belli oldu. Deniz Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00’da Bakırköy Cezaevinden tahliye olacak.
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Deniz SekiTahliye Tarihi
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