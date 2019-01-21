Takipçilerin ağzını açık bıraktı
Yolanthe Cabau sosyal medyada son paylaşımı ile takipçilerinin ağzını açık bıraktı.Futbolcu Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'nun son paylaşımı olay yarattı.Galatasaray'ın efsane futbolcusu Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, paylaştığı son fotoğrafıyla takipçilerin yine ağzını açık bıraktı.
Yolanthe Cabau, paylaştığı pozu "Sevimli çingene evleri" notuyla paylaştı. Verdiği cesur pozlarlabinlerce beğeni alan Yolanthe'nin bu pozuna, takipçileri yorum yağdırdı.
İşte o poz;
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