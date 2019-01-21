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Takipçilerin ağzını açık bıraktı

Yolanthe Cabau sosyal medyada son paylaşımı ile takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Takipçilerin ağzını açık bıraktı

Yolanthe Cabau sosyal medyada son paylaşımı ile takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:17
Takipçilerin ağzını açık bıraktı

Takipçilerin ağzını açık bıraktı

    Yolanthe Cabau sosyal medyada son paylaşımı ile takipçilerinin ağzını açık bıraktı.Futbolcu Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'nun son paylaşımı olay yarattı.Galatasaray'ın efsane futbolcusu Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, paylaştığı son fotoğrafıyla takipçilerin yine ağzını açık bıraktı.

   Yolanthe Cabau, paylaştığı pozu "Sevimli çingene evleri" notuyla paylaştı. Verdiği cesur pozlarlabinlerce beğeni alan Yolanthe'nin bu pozuna, takipçileri yorum yağdırdı.

İşte o poz;

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Son Güncelleme: 21.01.2019 11:23
Anahtar Kelimeler:
Yolanthe Cabau
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