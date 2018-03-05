Tam 700 erkekle, İtalya bu skandalı konuşuyo

İtalyan Paola Saulino İtalya'da en çok konuşulan kadın oldu.İtalya'da futbol iddiası büyük bir skandala dönüştü. 27 Yaşındaki Fanatik Napoli taraftarı Paola Saulino İtalya'daki erkeklere verdiği sözü tuttu!İtalyan Model Paola Saulino Referandu'da hayır oyu veren 700 kişiye verdiği sözü tuttu!27 Yaşındaki Paola Saulino İtalya'da referandumda hayır oyu veren erkeklere verdiği oral seks sözünü tuttu.Ünlü model 22 şehirde 700 erkeğe oral seks yaptı.Paola fanatik bir Napoli taraftarı...Instagramda popülaritesi bir anda arttı. Binlerce takipçi merakla Paola'nın fotoğraflarını bekliyor.İtalyan model daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le tur mücadelesi yapacak olan Napoli'li futbolculara ilginç bir "motivasyon" taktiği teklif etmişti.Paola, Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde tüm futbolcularla birlikte olacağını açıklamıştı.

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