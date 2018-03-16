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Tanga bikinisi ile yürekleri hoplattı

 Model Breana Tıesi Miami sahilinde tangalı bikinisi ile adeta şow yaptı.

Tanga bikinisi ile yürekleri hoplattı

 Model Breana Tıesi Miami sahilinde tangalı bikinisi ile adeta şow yaptı.

16 Mart 2018 Cuma 19:23
Tanga bikinisi ile yürekleri hoplattı

Tanga bikinisi ile yürekleri hoplattı

   Model Breana Tıesi Miami sahilinde tangalı bikinisi ile adeta şow yaptı.Güzel ve seksi model Miami sahillerinde paparazzilere yakalandı.Breana Tiesi Miami'de tanga bikinisiyle görüntülendi Model Breana Tiesi'nin Miami tatilinde tanga bikinisiyle güneşlendiği anlar paparazzilerin gözünden kaçmadı.Model Breana Tiesi, Miami tatilinde paparazzilere yakalandı. Posta'nın haberine göre Amerikan Futbol Ligi-NFL'in ünlü isimlerinden Johnny Manziel'in karısı da olan ünlü model kusursuz vücudunu sergilemekten çekinmedi. Arkadaşlarıyla güneşin tadını çıkaran ünlü model sırtını yakmak için dönünce bir anda flaşlar üzerinde patladı. Tanga bikinisiyle güneşlenen ünlü model plajda yürekleri hoplattı.

Anahtar Kelimeler:
Breana TıesiTanga Bikini
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