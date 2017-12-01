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 "Tanrı kadını yaratmış" dedirtti

Şarkıcı Merve Özbey sosyal medyada son paylaşımı ile olay oldu.

 "Tanrı kadını yaratmış" dedirtti

Şarkıcı Merve Özbey sosyal medyada son paylaşımı ile olay oldu.

01 Aralık 2017 Cuma 14:26
 "Tanrı kadını yaratmış" dedirtti

 "Tanrı kadını yaratmış" dedirtti

   Şarkıcı Merve Özbey sosyal medyada son paylaşımı ile olay oldu.Vurur yüze ifadesi, bulur seni bi tanesi' şarkısıyla meşhur olan Merve Özbey 2.5 yıldır Murat Binici ile aşk yaşıyordu. Her fırsatta evleneceklerini söylüyorlardı. Ancak ikilinin ilişkisi ihanetin ardından bitti.Ayrılık sonrası imajını değiştiren, konserlerinde ateşli kıyafetler giymeye başlayan Merve Özbey dün Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile olay oldu. 1 saatte 20 bin kişi beğendi. Özbey'in fotoğrafına "Şiir gibisin", "Bir içim su", "Tanrı kadını yaratmış", "Nutkum tutuldu" yorumlar yapıldı.

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İşte Merve Özbey'in o fotoğrafı:

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Merve Özbey
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