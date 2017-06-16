Tarkan bir döndü,pir döndü

Megastar Tarkan'ın merakla beklenen albümü '10' çıktı. 7 yıl aradan sonra çıkan albümü ünlü şarkıcının hayranları bu anı bekliyormuş gibi albümü satın almaya ve indirmeye başladı.Bu arada Megastar'ın konser biletleri de tükenmek üzere.En son 2010'da 'Adımı Kalbine Yaz' ile satış rekorları kıran Tarkan, o yıldan sonra pop albümü çıkarmamıştı. Bu kuralını tam 7 sene sonra bozup 10. pop albümünü bugün piyasaya süren Megastar, yine kendisinden bekleneni yaptı. İçerisinde 14 şarkının bulunduğu '10' isimli albüm, ilk gün Tarkan hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Müzik marketlerle birlikte dijital platformlarda ilk olarak sadece fizy ve iTunes üzerinden indirilebilen şarkılar, büyük beğeni topladı.