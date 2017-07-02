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02 Temmuz 2017 Pazar 06:46

Tarkan'ın Fizy konserlerine ünlü akını

Tarkan uzun bir aradan sonra hayranlarıyla Fizy Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluştu.

Tarkan'ın Fizy konserlerine ünlü akını
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Tarkan'ın Fizy konserlerine ünlü akını

Megastar Tarkan, “Tarkan Fizy Konserleri" kapsamındaki ilk konserinde sevenleriyle buluştu.  Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 6 bini aşkın müzikseverin izlediği konserde Tarkan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı pop albümü “10"dan parçaların yanı sıra, Türk müzik tarihine damga vurmuş şarkılarını seslendirdi.

“GECEM GÜNDÜZÜM STÜDYOLARDA GEÇTİ"

Konser arasında seyircilere seslenen Tarkan, havanın çok sıcak olmasından yakınırken, yeni albümüyle ilgili de şunları söyledi:
“Yeni albümümü, yeni şarkılarımı sevdiğinize ne kadar mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Abartmıyorum üzerinde 4 sene çalıştım. Gecem gündüzüm stüdyolarda geçti. Sizlere canım feda"


ÜNLÜLER KONSERE AKIN ETTİ

Tarkan'ın konserini, Selçuk Yöntem, Demet Şener, Çağla Şikel, Merve Terim, Neslihan Sabancı, Aslı Hatemi, Fulya Terim, Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında olduğu ünlü isimler de izledi. “Tarkan Fizy Konserleri", 2, 4, 5 ve 8 Temmuz tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde devam edecek.

 
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