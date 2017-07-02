Tarkan'ın Fizy konserlerine ünlü akını

“GECEM GÜNDÜZÜM STÜDYOLARDA GEÇTİ"

ÜNLÜLER KONSERE AKIN ETTİ

Megastar, “T" kapsamındaki ilk konserinde sevenleriyle buluştu.Açıkhava Sahnesi'nde 6 bini aşkın müzikseverin izlediği konserde Tarkan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı pop albümü “10"dan parçaların yanı sıra, Türk müzik tarihine damga vurmuş şarkılarını seslendirdi.Konser arasında seyircilere seslenen Tarkan, havanın çok sıcak olmasından yakınırken, yeni albümüyle ilgili de şunları söyledi:“Yeni albümümü, yeni şarkılarımı sevdiğinize ne kadar mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Abartmıyorum üzerinde 4 sene çalıştım. Gecem gündüzüm stüdyolarda geçti. Sizlere canım feda"Tarkan'ın konserini,ve'nın da aralarında olduğu ünlü isimler de izledi. “Tarkan Fizy Konserleri", 2, 4, 5 ve 8 Temmuz tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde devam edecek.