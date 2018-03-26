Tarkan'ın mega bebeği göründü

Megastar Tarkan'ın hamile eşi Pınar Dilek objektiflere yakalandı.Megastar Tarkan'ın hamile eşi Pınar Dilek, önceki gün Bebek'te bir kuaför çıkışı magazin muhabirlerinin objektiflerine yansıdı. Üç saat bakım yaptıran hamile Pınar Dilek, ilk kez belirgin hale gelen karnıyla objektiflere yansıdı. Magazin muhabirleriyle karşılaşınca şoke olan Pınar Dilek, gülümsedi. Almanya'da doğum yapacağı, kız çocuğu sahibi olacağı ve adını Lidya koyacağına dair çıkan haberler hakkında sessizliğini koruıyan Pınar Dilek, sadece 'Teşekkür ederim' dedi. Haber365 haberine göre kamerelar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Dilek, eşi Megastar Tarkan'ın kendisine tahsis ettiği şoförlü aracına binerek Bebek'ten ayrıldı.

İşte Pınar Dilek'in hamilelik fotoğrafı: