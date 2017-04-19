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19 Nisan 2017 Çarşamba 09:38

Tarkan nikah şahidi oldu

 Ünlü pop yıldızı Tarkan,eşi Pınar Dilek'in kardeşinin nikah şahitliğini yaptı

Tarkan nikah şahidi oldu
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Tarkan nikah şahidi oldu
   Ünlü pop yıldızı Tarkan,eşi Pınar Dilek'in kardeşinin nikah şahitliğini yaptı.Tarkan Almanya’da eşi Pınar Dilek’in kardeşi yani kayınçosunun nikah şahidi oldu. Bunun için de Pazar günü İstanbul’da oy kullanıp ayağının tozuyla Almanya’ya uçtu. Duymayan Kalmasın programında yayınlanan görüntülerde Tarkan’ın Yurtseven Kardeşler’in sahne aldığı düğündeki heyecanı dikkat çekti. Bir süredir Almanya’da olan eşiyle de buluşan Tarkan, gecede takım elbise giydi ve şıklığıyla göz kamaştırdı. Tarkan simsiyah giyinip mavi kravat ve mendil takmayı tercih etti. Gecede neredeyse tüm konuklar Tarkan ile selfie çektirdi. Sanatçının kayinçosunun düğününde sahneye çıkıp çıkmadığı ise merak konusu oldu.
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TarkanNikah Şahidi
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