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08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:50

Tasarladığı mayolarını tanıttı

Ünlü şarkıcı ve TV sunucusu olan Myleene Klass kendi tasarladığı mayolarını tanıttı.

Tasarladığı mayolarını tanıttı
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Tasarladığı mayolarını tanıttı
   Ünlü şarkıcı ve TV sunucusu olan Myleene Klass kendi tasarladığı mayolarını tanıttı.Geçtiğimiz günlerde Fas’ta ilginç bir fotoğraf çekimine kattılan güzel yıldız kendi tasarladığı bikini koleksiyonu için kamera karşısına geçti.39 yaşındaki güzel yıldız Marakeş’te yapılan çekimlerde çok heyecanlı olduğunu vurgularken, kendi tasarladığı bikinilerin bu yaz pek çok sahilde kadınların üzerinde olacağına inandığını söyledi.Myleene Klass, bikinilerini tasarlarken, Kuzey Afrika ülkelerinden geleneksel olarak kullanılan deniz kıyafetlerinden ilham almış.
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Myleene KlassKendi Mayolarını Tanıttı
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