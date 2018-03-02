Tatil resimleri nefes kesti

İngiliz tv yıldızı Chloe Goodman tatilde vediği pozlarla hayranlarının nefeslerini kesti.İngiliz reality şov yıldızı Chloe Goodman Kıbrıs'ta tatilde görüntülendi. Yazı erken getiren ünlü yıldızın plajda çekilen fotoğrafları nefes kesti.İngiliz reality şov yıldızı Chloe Goodman, ülkesindeki aşırı soğuk ve karlı havadan kaçıp tatil yapmak için Kıbrıs'a geldi. Plajda görüntülenen Chloe Goodman'ın verdiği pozlar nefesler kesti.Akdeniz güneşinin tadını çıkaran ünlü yıldız plajda sarı mayosuyla resmen gövde gösterisi yaptı. Sarı derin göğüs dekolteli mayosuyla güneşlenen ünlü yıldız elmaelma'nın aktardığına göre havuz ve denize girmek yerine şezlongda uzanmayı tercih etti.

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