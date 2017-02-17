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17 Şubat 2017 Cuma 15:31

Tatil resimleri olay oldu

 Kim Kardashian, onu ünlü yapan kalçasını ince bir bikininin altından internette paylaştı.

Tatil resimleri olay oldu
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Tatil resimleri olay oldu​
  Kim Kardashian, onu ünlü yapan kalçasını ince bir bikininin altından internette paylaştı. Geçtiğimiz haftalardaki tatilinden olan bu görüntüler büyük ilgi gördü.
   Hayranlarını çoğaltan kalçası yine fotoğrafın gündemindeydi.36 yaşındaki yıldız kendi özel web sitesinden bu fotoğrafları yayınladı.    Fotoğraflar yıldızın geçtiğimiz haftalarda gittiği Kosta Rika tatilinde çekilmiş.Güneşte bronzlaşmaya hazırlandığı fotoğraflarda model kardeşi Khloe’de görülüyor. İkili havuza girerken görüntülenmişler.




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