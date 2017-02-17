Tatil resimleri olay oldu
Kim Kardashian, onu ünlü yapan kalçasını ince bir bikininin altından internette paylaştı. Geçtiğimiz haftalardaki tatilinden olan bu görüntüler büyük ilgi gördü.
Hayranlarını çoğaltan kalçası yine fotoğrafın gündemindeydi.36 yaşındaki yıldız kendi özel web sitesinden bu fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar yıldızın geçtiğimiz haftalarda gittiği Kosta Rika tatilinde çekilmiş.Güneşte bronzlaşmaya hazırlandığı fotoğraflarda model kardeşi Khloe’de görülüyor. İkili havuza girerken görüntülenmişler.