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04 Mart 2017 Cumartesi 18:10

Tek celsede boşandılar

Metin Yüncü ile evlenen Songül Karlı boşandı

Tek celsede boşandılar
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Tek celsede boşandılar
   Sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programının canlı yayınında Metin Yüncü ile evlenen Songül Karlı boşandı. Magazin D’nin haberine göre çiftin 5 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Songül Karlı ve Metin Yüncü hakkında daha önce de ayrılık haberleri çıkmış ancak çift iddiaları kesin bir dille reddetmişti.
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