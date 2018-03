"Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim"

Eliz Sakuçoğlu: "Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim .Biz zoru başarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben, yaşamış biri de olarak aldatılmayı her türlü kabul ederim. Ettim de.Angelina Jolie aldatıldı abi.Sevgi başka, aşk başka bir şey.Ben aldatmadığım için bilemem. Her şey olabilir, alkolden o anlık bir heyecan olabilir. Sevgi eksikliğiyle alakası yoktur, içgüdüdür benim gözümde. Özgüven eksikliğidir. O an onu yaşamak ister. On bin tane nedeni vardır.Sınırsızım. Hiçbir şey yok yapamayacağım. Kendi hayallerimden, benliğimden vazgeçebilirim. Gözüm kördür, aşk için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Diyelim ki hayalimde evlenmek ve çocuk sahibi olmak var. Ama öyle bir erkek girdi ki hayatıma evlilik ve çocuk istemiyor. Onu gerçekten seviyorsam evlenmekten de çocuktan da vazgeçerim. Roma’yı da yakarım, adını dağlara da yazarım."

Eliz Sakuçoğlu stili, havası ve seksi pozlarıyla adını herkese ezberletti. 34 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu "Yaşamadım ama yaşayabilirim. Ruhuma dokunabilen, benim frekansıma girebilen ve enerjime bir şeyler katabilen biri çıkarsa tabii ki yaşarım.Hayal edebileceğin her türlü kadın var içimde. Papermoon'da şampanyasını içip gülen kadın da var, Antakya usulü tepsi kebabını yapan kadın da. Her ortama ayak uydururum.Ben ilişkilerini göz önünde yaşayan bir insanım. " dedi.

Posta Gazetesii'ne konuşan Eliz Sakuçoğlu "Ben bu gece seninle dışarı çıkarım, magazinciler seni bilmez, yazarlar. Herkesle yazılabilirim, çünkü bekar bir kadınım. Ama aşk yaşadığım adam olarak iki isimle, Murat Boz ve Beran Benan ile uzun ilişki yaşadım. İki üç isimle de sözüm ona aşk yaşadım. Evet, ben bağıra bağıra aşk kadınıyım diyorum. Aşktan besleniyorum, bu bir gerçek. Ama aşk yaşadığım insanla, kameraların karşısına geçip “İlişki yaşadığım adam budur” derim. Bekar bir kadın olarak istediğimi yapabilirim.Tek eşliliği savunan biriyim ama tek eşliliğe inanmıyorum, doğamıza aykırı."