Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117423
ALTIN
173.305
DOLAR
3.9757
STERLİN
5.6512
EURO
4.9559
VAR Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulandı
VAR Türkiye'de ilk kez çevrim...
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu...

"Tek rakibim göğüslerim"

Rus sporcu Anna Semenovich verdiği bir röportajda tek rakibinin göğüsleri olduğunu açıkladı

"Tek rakibim göğüslerim"

Rus sporcu Anna Semenovich verdiği bir röportajda tek rakibinin göğüsleri olduğunu açıkladı

27 Mart 2018 Salı 09:41
"Tek rakibim göğüslerim"

"Tek rakibim göğüslerim"

   Rus sporcu Anna Semenovich verdiği bir röportajda tek rakibinin göğüsleri olduğunu açıkladı.Başarılı Rus sporcu Anna Semenovich, yaptığı röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda şarkıcı olan Rus sporcu, kariyerinde en büyük rakibinin göğüsleri olduğunu belirtti. Spor kariyerine son veren, ardından şarkıcılığa başlayan Semenovich, kariyeri hakkında konuşurken büyük göğüslerinden şikayetçi oldu. 37 yaşındaki eski buz patenci, “Ülkem adına madalya alırken de, şarkı söylerken de göğüslerim hep önümdeydi. Sanırım Rusya’nın en büyük göğüslerine sahibim! Açıkçası göğüslerim, benim tek rakibim” şeklinde konuştu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Anna Semenovich
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da bir ilk, trans haber spikeri!
Pakistan'da bir ilk, trans haber spikeri!
Huzuru sevgilisinde buldu
Huzuru sevgilisinde buldu
Kimse büyükanne olduğuna inanmıyor
Kimse büyükanne olduğuna inanmıyor
Güzel modelin artık makyajlarını kocası yapıyor
Güzel modelin artık makyajlarını kocası yapıyor
Ebru Polat: Aura farkı var...
Ebru Polat: Aura farkı var...
Demet Akalın "Kusura bakmayın ben taksiciyim"
Demet Akalın "Kusura bakmayın ben taksiciyim"
Tarkan'ın mega bebeği göründü
Tarkan'ın mega bebeği göründü
Alişan nişanlandı
Alişan nişanlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim