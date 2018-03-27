"Tek rakibim göğüslerim"

Rus sporcu Anna Semenovich verdiği bir röportajda tek rakibinin göğüsleri olduğunu açıkladı.Başarılı Rus sporcu Anna Semenovich, yaptığı röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda şarkıcı olan Rus sporcu, kariyerinde en büyük rakibinin göğüsleri olduğunu belirtti. Spor kariyerine son veren, ardından şarkıcılığa başlayan Semenovich, kariyeri hakkında konuşurken büyük göğüslerinden şikayetçi oldu. 37 yaşındaki eski buz patenci, “Ülkem adına madalya alırken de, şarkı söylerken de göğüslerim hep önümdeydi. Sanırım Rusya’nın en büyük göğüslerine sahibim! Açıkçası göğüslerim, benim tek rakibim” şeklinde konuştu.

Sözcü