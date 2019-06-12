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Tesettürlü gelin adayı Hanife başını açtı olay oldu

Ünlü pilot Burcu Çetinkaya'nın başını açma kararının ardından evlilik programlarının ünlü adayı Hanife de türbanını çıkardı.

Tesettürlü gelin adayı Hanife başını açtı olay oldu

Ünlü pilot Burcu Çetinkaya'nın başını açma kararının ardından evlilik programlarının ünlü adayı Hanife de türbanını çıkardı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:27
Tesettürlü gelin adayı Hanife başını açtı olay oldu

Tesettürlü gelin adayı Hanife başını açtı olay oldu

Katıldığı evlilik programında gelin adayı olarak izlenme rekorları kıran tesettürlü fenomen Hanife Gürdal başını açtı sosyal medya yıkıldı..


Katıldığı evlilik programlarıyla Türkiye'nin tanıdığı isim haline gelen gelin adayı Hanife, başörtüsünü çıkartarak başını açtı. Hanife'ye bu kararında en büyük destek ise evlilik programında tanıştığı yakın arkadaşı Sevgi'den geldi.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarında adını duyuran ve sonrasında bir benzin istasyonunda pompacı olarak işe başlayan gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtı. Gürdal, bu kararını yeni açtığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

EN BÜYÜK DESTEK SEVGİ'DEN GELDİ

Gelin adayı, bu radikal kararından sonra binlerce takipçisi bulunan ve kazancının bir kısmını elde ettiği Instagram hesabını kapattı. Gürdal yeni açtığı hesabı ise şimdilik kilitli tutuyor. Gelin adayına başını açma kararında en büyük desteği ise Zuhal Topal'ın programında tanıştığı Sevgi Akiska verdi. Sevgi Akiska, Instagram hesabından Hanife'nin başı açık çekilen fotoğraflarını "Kimse üzerine gelemez herkes hayatına baksın" notuyla paylaşarak destek verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gelin AdayıHanifeTürban
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