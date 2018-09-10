Transparan kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti

Top model Bella Hadid katıldığı partide giydiği transparan kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti.2018'in ikonları partisine katılan Amerikalı top model Bella Hadid, transparan ve göğüs dekolteli tulumuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ablası Gigi Hadid'in ardından moda dünyasına adım atan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Bella Hadid, Harper's Bazaar dergisinin 2018'in İkonları partisinde giydiği ilginç tasarımlı tulumla ilgi odağı oldu.Saçları için doğal görünümlü bir model seçen 21 yaşındaki Bella Hadid'in, belinin inceliği de dikkatlerden kaçmadı. Hadid, bu seçimiyle geceye katılan tüm diğer konuklardan daha fazla ilgi gördü.

21 yaşındaki model, Hollandalı model Yolanda Hadid ile çocukken İsrail'den sınırdışı edilen ve ailesiyle birlikte ABD'ye göç eden Filistinli gayrimenkul geliştirme uzmanı Muhammed Hadid'in kızı olarak dünyaya geldi. "Babam her zaman dindardı ve bizimle dua ederdi" diyen Hadid, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuşmuştu.

İşte Bella'nın tüm dikkatleri üzerine çektiği transparan tulumu.

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