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Transparan kıyafeti ile geceye damgasını vrudu

Oyuncu Alexandra Daddario katıldığı gecede giydiği transparan kıyafeti ile gündeme oturdu.

Transparan kıyafeti ile geceye damgasını vrudu

Oyuncu Alexandra Daddario katıldığı gecede giydiği transparan kıyafeti ile gündeme oturdu.

16 Mart 2018 Cuma 09:52
Transparan kıyafeti ile geceye damgasını vrudu

Transparan kıyafeti ile geceye damgasını vrudu

   Oyuncu Alexandra Daddario katıldığı gecede giydiği transparan kıyafeti ile gündeme oturdu.Alexandra Daddario, katıldığı davet için tercih ettiği elbiseyle geceye damgasını vurdu.Oyuncu Alexandra Daddario, Dior'un yeni kozmetik ürünü için düzelnenen davete katıldı.

   32 yaşındaki Alexandra, Los Angeles'ta düzenlenen geceye siyah transparan bir elbise ile katıldı. Güzel oyuncu, siyah dantelden oluşan elbisesini, kırmızı ruhu ve omuzlarına düşen saçlarıyla tamamlamıştı.

   Alexandra Daddario, çoğu sinemaseverin dikkatini sevilen dizi True Detective'deki rolüyle çekti.Posta'nın haberine göre  Alexandra Daddario, True Dectective'de Woody Harrelson'ın canlandırdığı karakterle yasak ilişki yaşayan Lisa Tragnetti'ni canlandırmıştı. 2014 yapımı dizinin cesur sahneleri çok konuşulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Alexandra Daddario
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