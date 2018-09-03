Tuba Ünsal'dan cesur paylaşım

Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.Gazeteci Mirgün Cabas ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya sayfasından cesur bir paylaşım yaparak adından söz ettirdi.

Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013’te gazeteci Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu.

Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas geçtiğimiz Haziran ayında beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sevenlerine duyurmuştu. Cabas, ile ayrılığı çabuk atlatan Tuba Ünsal, bir markanın katalog yüzü oldu. Marka için objektif karşısına geçen Ünsal, verdiği cesur pozlarla adından söz ettirdi.

Sözcü