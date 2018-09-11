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Tuba Ünsal hayranlarını kızdırdı

Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medyada verdiği dekolte pozlarla hayranlarının tepkisini çekti.

Tuba Ünsal hayranlarını kızdırdı

Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medyada verdiği dekolte pozlarla hayranlarının tepkisini çekti.

11 Eylül 2018 Salı 08:54
Tuba Ünsal hayranlarını kızdırdı

Tuba Ünsal hayranlarını kızdırdı

    Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medyada verdiği dekolte pozlarla hayranlarının tepkisini çekti.Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013'te gazeteci Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas geçtiğimiz Haziran ayında beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sevenlerine duyurmuştu. Cabas, ile ayrılığı çabuk atlatan Tuba Ünsal, bir markanın katalog yüzü oldu. Marka için objektif karşısına geçen Ünsal, verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

   Ünsal siyah gömleği ve derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini şaşırttı. Ünsal'ın cesur pozunu ise takipçileri beğenmedi. Hayranları Ünsal'ın "Bir anneye yakışmayacak pozlar" diye paylaşımına tepki gösterdi.

İşte Ünsal'ın o paylaşımı;

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Tuba Ünsal
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