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Tuğba Özay "Taş taş üstünde"

 Manken Tuğba Özay sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına  devam ediyor.

Tuğba Özay "Taş taş üstünde"

 Manken Tuğba Özay sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına  devam ediyor.

21 Eylül 2018 Cuma 08:58
Tuğba Özay "Taş taş üstünde"

Tuğba Özay "Taş taş üstünde"

   Manken Tuğba Özay sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına  devam ediyor.Birbirinden cesur pozlar vererek yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.Son yaptığı paylaşımda ise yine takipçileri tarafından büyük beğeni kazandı.Yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeyi başaran eski manken Tuğba Özay, bu kez de siyah mayosuyla şelaleye tırmandığı anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

   Hayranlarıyla günlük hayata dair paylaşımlarda bulunan ve ülkenin dört bir yanını gezerek buradaki doğal güzellikleri takipçileriyle paylaşan şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, cesaret isteyen bir paylaşıma daha imza attı. Mayosuyla şelaleye tırmanan Özay, paylaştığı fotoğrafın altına ise “Taş taş üstünde” yorumunda bulundu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay
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