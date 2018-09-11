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Tuğçe Aral'dan iddialı paylaşım

   Manken Tuğçe Aral sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Tuğçe Aral'dan iddialı paylaşım

   Manken Tuğçe Aral sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 08:50
Tuğçe Aral'dan iddialı paylaşım

Tuğçe Aral'dan iddialı paylaşım

   Manken Tuğçe Aral sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, iddialı elbisesiyle fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.Türkiye'nin uzun bacaklı mankeni olarak ismini duyuran Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

   Aral mini elbisesiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.Ünlü manken Tuğçe Aral geçtiğimiz günlerde tacizcisini ifşa ettiği sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti.Tacizcisini ifşa eden Aral, "Bu artık taciz değil. Şerefsizlik. Bilişim suçları savcılığına avukatım da başvuru yapıyor. Bu Türk Kadın Düşmanı yaratıklara kimse lütfen prim vermesin." şeklinde not düşerek tepkisini dile getirmişti.

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Tuğce Aral
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