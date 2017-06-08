Tülin Şahin sosyal medyad takipçilerine hediye veriyor.Manken Tülin Şahin sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı yaptı.Fondöten tanıtımını hayranları ile paylaşan Tülin Şahin hayranlarına markanın 3 kelime ile ne ifade ettiğini sordu.Hayranları arasında bu soruya cevap verenler arasında Tülin Şahin en beğendiği 20 kişiye Estee Lauder Double Wear Cushion Stick Fondöten hediye edecek.
Tülin Şahin'den takipçilerine hediye
Tülin Şahin sosyal medyad takipçilerine hediye veriyor.
Tülin Şahin sosyal medyad takipçilerine hediye veriyor.Manken Tülin Şahin sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı yaptı.Fondöten tanıtımını hayranları ile paylaşan Tülin Şahin hayranlarına markanın 3 kelime ile ne ifade ettiğini sordu.Hayranları arasında bu soruya cevap verenler arasında Tülin Şahin en beğendiği 20 kişiye Estee Lauder Double Wear Cushion Stick Fondöten hediye edecek.