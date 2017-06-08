Tülin Şahin'den takipçilerine hediye

Tülin Şahin sosyal medyad takipçilerine hediye veriyor.Manken Tülin Şahin sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı yaptı.Fondöten tanıtımını hayranları ile paylaşan Tülin Şahin hayranlarına markanın 3 kelime ile ne ifade ettiğini sordu.Hayranları arasında bu soruya cevap verenler arasında Tülin Şahin en beğendiği 20 kişiye Estee Lauder Double Wear Cushion Stick Fondöten hediye edecek.