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08 Haziran 2017 Perşembe 12:03

Tülin Şahin'den takipçilerine hediye

Tülin Şahin sosyal medyad takipçilerine hediye veriyor.

Tülin Şahin'den takipçilerine hediye
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Tülin Şahin'den takipçilerine hediye
   Tülin Şahin sosyal medyad takipçilerine hediye veriyor.Manken Tülin Şahin sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı yaptı.Fondöten tanıtımını hayranları ile paylaşan Tülin Şahin hayranlarına markanın 3 kelime ile ne ifade ettiğini sordu.Hayranları arasında bu soruya cevap verenler arasında Tülin Şahin en beğendiği 20 kişiye Estee Lauder Double Wear Cushion Stick Fondöten hediye edecek.
   






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