Türk erkeğine yaklaşmıyorum

Manken Özge Ulusoy katıldığı bir tv programında ilişkisi hakkında ilginç sözler söyledi.Özge Ulusoy, Tolga Çevik’in programı “Tolgshow”a konuk oldu.Programda Tolga Çevik’in “Bekar mısın?” sorusuna modelin verdiği “Evet, uzun süredir Türk erkeğine hiç yaklaşmıyorum” cevabının ardından ikili, çocukları aynı okulda okuyan iki bekar ebeveynin tanışması oyununu oynadı. Öte yandan Hacı Sabancı ile geçen yıl ayrılan manken Özge Ulusoy, önceki hafta eski sevgilisiyle İstanbul’da bir partide karşılaştı. Hacı Sabancı’nın yanında sevgilisi Nazlı Kayı vardı. Özge Ulusoy, çok bozuldu. partiyi terk etti.

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