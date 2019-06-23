Türk tiyatrosunun acı günü...Usta oyuncu vefat etti

Usta oyuncu Enis Fosforoğlu vefat etti.Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu birçok tiyatro, sinema ve dizide rol almıştı.

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran´da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi olan sanatçı ardından taburcu edilmişti.

Fosforoğlu’nun Pazartesi günü Kadıköy’deki Moda Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz da acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Enis Fosforoğlu kimdir?

1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur’un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler. Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu’dur.

1970 – 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT FM ve Halk TV Radyo’da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermektedir.

(Sözcü)