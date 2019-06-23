Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930

Türk tiyatrosunun acı günü... Usta oyuncu vefat etti

 Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Türk tiyatrosunun acı günü... Usta oyuncu vefat etti

 Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

23 Haziran 2019 Pazar 08:30
Türk tiyatrosunun acı günü... Usta oyuncu vefat etti

Türk tiyatrosunun acı günü...Usta oyuncu vefat etti

   Usta oyuncu Enis Fosforoğlu vefat etti.Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu birçok tiyatro, sinema ve dizide rol almıştı.

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.  71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran´da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi olan sanatçı ardından taburcu edilmişti.

Fosforoğlu’nun Pazartesi günü Kadıköy’deki Moda Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz da acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Enis Fosforoğlu kimdir?

1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur’un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler. Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu’dur.

1970 – 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT FM ve Halk TV Radyo’da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermektedir.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 23.06.2019 17:58
Anahtar Kelimeler:
Enis Fosforoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enes Batur'un yalanı ortalığı karıştırdı | Reklam için yalan söylemiş
Enes Batur'un yalanı ortalığı karıştırdı | Reklam için yalan söylemiş
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda hanım yeniden evlendi
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda hanım yeniden evlendi
Sezen Aksu 'Geçersiz oy' paniği ile güldürdü
Sezen Aksu 'Geçersiz oy' paniği ile güldürdü
Özcan Deniz, Feyza Aktan boşanıyor mu?
Özcan Deniz, Feyza Aktan boşanıyor mu?
Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar
Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı
Demet Akalın'ı isyan ettiren kahvaltı hesabı
Demet Akalın'ı isyan ettiren kahvaltı hesabı
Fikret Orman Tuğba Coşkun aşkı gerçek çıktı
Fikret Orman Tuğba Coşkun aşkı gerçek çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort