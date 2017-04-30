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30 Nisan 2017 Pazar 15:44

Türk tiyatrosunun acı kaybı

Türk tiatrosunun usta oyuncusu Ergun Işıldar vefat etti

Türk tiyatrosunun acı kaybı
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Türk tiyatrosunun acı kaybı
    Türk tiatrosunun usta oyuncusu Ergun Işıldar vefat etti.Tiyatro dünyası acı bir kayıpla sarsıldı. İBB şehir tiyatroları sayfasında Ergün Işıldar'ın ölümüyle ilgili şu duyuru yapıldı: “Değerli sanatçılarımızdan Ergün Işıldar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz.Cenaze 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecektir.” Oyuncular Sendikası da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, “Meslektaşımız Ergün Işıldar hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başımız sağolsun” dedi.
Ergün Işıldar kimdir 
   İstanbul Erkek Lisesi’ni bitiren Işıldar, İstanbul Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Sanat hayatı boyunca birçok oyunda görev alan Işıldar’ın oynadığı ve yönettiği oyunlar şunlardı: “Kısasa Kısas”1976, “Düğün Ya Da Davul” 1976, “Sabahat” 1976, “Kendini Yazan Şarkı” 1976, “Bir Şeftali Bin Şeftali ç.o 1976, “Sakarca” 1977, “Kurtuluş Savaşından Müzikli Belgeler” 1977, “Eşeğin Gölgesi” 1977, “Corıolanus” 1977, “Kafatası” 1977, Marat-Sade” 1978, “Hoşu'nun Utancı” 1978, “Bahar Noktası” 1980, “Deli Eder İnsanı Bu Dünya” 1989 ile İBŞT'na döndükten sonra “ “Sevimli Hayalet” ç.o, “Altı Derece Uzak”, “Barışa Şans Verin”, “Altın Post Projesi” “Müfettiş”, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, ”Misyon” (Çevirmen-Yönetmen Yard.), “Metro Canavarı”, “Aslana Benzer”, “Benim Küçük Yıldızım” ç.o, “Kuyruklu Yıldız Altında”, “Meraki”, “Macbeth”, “Hasır Şapka”, “İhtiras Tramvayı”, “Leyla İle Mecnun”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” 2007 (Oyunlarında oyunculuk ve yönetmen yardımcılıkları), “İlk Evlilik” (Yönetmen), “Tahteravallide Üç Kişi” (Yönetmen), “Belden Aşağı Vurmak” 2005 (Yönetmen), “Eskici Dükkânı” (Yönetmen), “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye” 2008 (Yönetmen), “Gizli Oturum” 2009 (Yönetmen)
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Ergün Işıldar
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