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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:54

Türkiye'de ilk kez gece pikniği  düzenlendi

İstanbullular gece pikniği konseptiyle tanıştı “Türkiye’nin ilk gece pikniği” Urban Picnic 5 - 6 Mayıs’ta Maslak Uniq İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye'de ilk kez gece pikniği  düzenlendi
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Türkiye'de ilk kez gece pikniği  düzenlendi
   İstanbullular gece pikniği konseptiyle tanıştı “Türkiye’nin ilk gece pikniği” Urban Picnic 5 - 6 Mayıs’ta Maslak Uniq İstanbul’da gerçekleşti. Yeşillikler içinde, adeta bir karnaval havasında geçen ve 2500 kişiyi ağırlayan iki gecelik etkinlikte Pinhani de sahne aldı.

  

    Katılımcılar yapılan ikramlarla onlarca farklı tarz ve mutfaktan lezzeti tatma şansı yakaladı. Organizasyonu Yemek.com ve Hybrid tarafından gerçekleştirilen Urban Picnic, İstanbulluları gece pikniği konseptiyle tanıştırmış oldu. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Urban Picnic İstanbullulara rengarenk ve çok farklı bir deneyim yaşattı. Maslak Uniq Istanbul’un açık alanında, yeşillikler üzerinde geçen iki akşam boyunca katılımcılar, bir yandan onlarca farklı markanın sunduğu ikramlarla Türk mutfağından vegan lezzetlere, gastronomik deneyimlerden sokak lezzetlerine ilginç lezzetleri tatma fırsatı yakaladı, bir yandan ise dans şovları, oyunlar ve sürpriz hediyelerle eğlenceye doydu.
   
   Cuma gecesi Urban Picnic orkestrasının melodileriyle renklenen etkinlikte, Cumartesi gecesi ise Pinhani sahne aldı. Urban Picnic iki gece boyunca 2500 katılımcıyı ağırladı. Yemek.com ve Hybrid’in işbirliği ile İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilen Urban Picnic’in ana partnerliğini ise Yemeksepeti ve Renault üstlendi. Etkinliğin partnerleri arasında 24 Kitchen, Bu Kapağın Altında, Golf Dondurma, Gurme CarrefourSa, Hellmann’s, Klein, Nights By You, PepsiCo, Peyman, Radyo Eksen, Sine Metu, Söyle Ona ve Tefal de yer aldı.
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Anahtar Kelimeler
Gece Pikniği
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