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Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

 Miss Turkey 2017 yarışmasının bu yıl ülkemizi Polonya, Amerika ve Çin’de temsil edecek olan güzelleri belli oldu.

Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

 Miss Turkey 2017 yarışmasının bu yıl ülkemizi Polonya, Amerika ve Çin’de temsil edecek olan güzelleri belli oldu.

22 Eylül 2017 Cuma 09:21
Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

 

Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

   Miss Turkey 2017 yarışmasının bu yıl ülkemizi Polonya, Amerika ve Çin’de temsil edecek olan güzelleri belli oldu. Yarışmayı oyuncu Itır Esen’in yeğeni 1999 doğumlu Itır Esen kazandı. Itır Esen, Türkiye’yi Çin’de gerçekleşecek olan ‘Miss World’ yarışmasında temsil edecek. İkinci olan Aslı Sümen ise ülkemizi Amerika’da, üçüncü olan Pınar Tartan ise Polonya’da temsil etmeye hak kazandı.

Itır Esen kimdr

Yaş: 18

Boy: 1,80

Doğum yeri: İstanbul

Eğitim: İstanbul üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği, 1. Sınıf öğrencisi 3 yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı. 

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Miss Turkey 2017Itır Esen
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