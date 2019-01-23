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Türkücü Güler Işık kendisine saldıranları mahkemeye veriyor

Türk Halk Müziğinin güçlü yorumcusu Güler Işık, sosyal medyada kendisine kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını iddia ederek "Bu benim üzerimden hükümete çirkin bir oyundur" dedi..

Türkücü Güler Işık kendisine saldıranları mahkemeye veriyor

Türk Halk Müziğinin güçlü yorumcusu Güler Işık, sosyal medyada kendisine kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını iddia ederek "Bu benim üzerimden hükümete çirkin bir oyundur" dedi..

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:02
Türkücü Güler Işık kendisine saldıranları mahkemeye veriyor

Türkücü Güler Işık kendisine saldıranları mahkemeye veriyor


Halk Müziği sanatçısı Güler Işık'ın tesettüre girmesinin ardından kendisine yönelik çirkin iftiralar atıldığını dile getirerek sosyal medyadan yaptığı açıklama, takipçilerinden de destek gördü. İddiaya göre Güler Işık'ın bir konuşmasının içinden alınan cümlelerle ünlü sanatçıya linç kampanyası başlatılmış. Geçtiğimiz yıllarda tesettüre girerek yaşam tarzını değiştiren ünlü türkücü Güler Işık sosyal medya hesabından isyan etti. Işık, "Çirkin iftiralara maruz kalmaktayım." ifadelerini kullandı.

Türk Halk Müziğinin güçlü yorumcusu Güler Işık, sosyal medyada kendisine kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını iddia ederek "Bu benim üzerimden hükümete çirkin bir oyundur" dedi..


"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Kendisine yönelik linç kampanyası düzenlendiğini söyleyen Işık, sosyal medya hesabından böyle isyan etti;''Ben Güler Işık. Yıllarca Türkü sektöründe halka malolmuş bir sanatçıyım. Maalesef bir konu üzerinde söylemiş olduğum bir cümle üzerine kaç gündür sosyal medyada linç kampanyası yapılmakta! Şahsımın daha önce hiçir şekilde oynamadığı bir filmi fotomontaj yaparak kötü ve çirkin iftiralarla maruz kalmaktayım. Yarın itibarıyla bilişim suçları kapsamında savcılığa avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağız. Şahısların kimliklerini ip numaralarından tespit ettikten sonra hukuk yoluyla sonuna kadar hesap soracağım ve takipçisi olacağım. Bu benim şahsıma yapılmış bir saldırı değil, benim üzerimden hükümete oynanmış çirkin bir oyundur. Bu çirkin iftiralara itibar etmemenizi temenni ederim. Allah'a emanet olun...''

Anahtar Kelimeler:
Güler Işık
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