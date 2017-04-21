Tuvaletten sosyal paylaşım yaptı

Model Didem Soydan tuvaletten yaptığı paylaşımla tüm tepkileri üzerine topladı.Model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla kendisini Madonna'ya benzetti.Çılgınlıkları ve şarkılarıyla 80’li ve 90’lı yıllara damga vuran Madonna, dünyadaki pek çok isim için rol model oldu.Kimi zaman sahne performansı taklit edilen Madonna kimi zaman da çılgın ve seksi giyim tarzıyla insanlara ilham verdi.
Model Didem Soydan da geride bıraktığımız gün hesabından seksi bir fotoğraf paylaştı.Tuvalete elinde çayla giren Soydan, bu anları da Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Klozete oturup bir yandan da çayını yudumlayan model, bu kareye "Hadi itiraf.com, tuvalete çay taşımak" notu düştü."Umut Eker'in öğrencisiyiz" diye de espri yapan manken, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu..