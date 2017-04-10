Bir Tv kanalında program sunuculuğu yaparken ayrılmak zorunda kalan Çağla Şikel kendi kanalını açmaya karar verdi.

Tv kanalı açıyor

Bir Tv kanalında program sunuculuğu yaparken ayrılmak zorunda kalan Çağla Şikel kendi kanalını Youtube üzerinden açmaya karar verdi.

360 TV’de Ali Şan’la beraber “Her Şey Dahil” proramını sunan Çağla Şikel programa ağlayarak veda etmişti.Vedadan sonra hayranları ile tv aracılığı ile buluşmaya karar veren Çağla Şikel kanal açmaya hazırlanıyor.Çağla Şıkel “Kanalımda güzellik, sağlık, moda, stil konularında pratik bilgiler vereceğim. Konuklarım da olacak” dedi.







