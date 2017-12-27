Uğruna servet teptiyi sevgilisinden ayrıldı

Hadise yılbaşında teklif edilen tüm teklifleri geri çevirip beraber olmayı planladığı sevgilisinden ayrıldı.Yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018'e Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le Paris'te girecekti ancak planlar bozuldu. Posta'da yer alan habere göre, şarkıcı Hadise 'Sıfır Tolerans' klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. Ateşli sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü.

Yılbaşını baş başa Paris'te geçirecekleri söylenmişti. Ama Hadise yeni yıla 6 gün kala Fransız sevgilisinden ayrıldı. Hadise'nin ateşli klibinden kareler;

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