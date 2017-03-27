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27 Mart 2017 Pazartesi 08:36

Ukraynalı model kızı çıldırttılar: 'Eskort kız' diye 6 sayfa açtılar

İtalya ve Türkiye'de modellik yapan UKraynalı genç kız adına açılan sayfalar yüzünden zor durumda kaldı. Talihsiz kız adına açılan eskort sayfaları için hukuki süreç başlatıldı.

Ukraynalı model kızı çıldırttılar: 'Eskort kız' diye 6 sayfa açtılar
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Ukraynalı model kızı çıldırttılar: 'Eskort kız' diye 6 sayfa açtılar

Türkiye'de adına iki gün içinde tam 6 sayfa açılan model K.K., ne yapacağını şaşırdı. Sosyal Medya üzerinden kurulan çirkin tuzağı son anda farkeden genç kız İstanbul'da kendisini sürekli taciz eden bir Alman'ın bu çirkin tezgahı kuran kişi olduğunu söyledi. 

İTALYA'DA HABERİ OLDU
 
 
Türkiye ve İtalya’da modellik yapan Ukraynalı K.K., sosyal medya mağduru oldu. İş için İtalya’da olan K. adına, 2 günde 6 ‘eskort kız’ sayfası açıldı. Sayfalarda, genç mankenin eski cep telefonu numarası da kullanıldı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre arkadaşının uyarısıyla durumdan haberdar olan K., avukatını arayarak yardım istedi, ardından da İstanbul’a döndü. “Tuzak kurdular. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” diyen K., şunları söyledi: “İstanbul’da beni taciz eden bir Alman’la mahkemeliğim. Tehdit alıyordum. Arkadaşlarımı da eskort gibi göstermişler. Bu siteleri hazırlayanlardan şikâyetçi olacağım.”


 
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