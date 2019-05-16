Ümit Dirican haber ekibine saldırdı, Nina'nın evlat hasreti dinecek mi?



Türkiye'de evliyken iş gezisi için gittiği Moldava'da Nina adlı genç kadınla birlikte olan, iş adamı Ümit Dirican, bu ilişkiden doğan oğlunu kaçırınca, iki ülke yetkilileri karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz 22 Nisan'da İstanbul'da Moldovalı Nina ile buluştuktan sonra oğlunu alarak kayıplara karışan Ümit Dirican adlı iş adamının peşine ekranların Sevilen Programcısı Esra Erol düştü. Annesinden küçük oğlunu kaçıran, evli ve iki çocuk sahibi olduğu bildirilen Dirican'ın kuzeni, önceki gün ATV ekranlarında canlı yayına bağlanarak çocuğun çarşamba günü Antalya'da Nina'ya teslim edileceği sözünü verdi.



ATV'den Caner ve Kemaraman Şükrü ile birlikte Antalya'ya gelen Nina, oğlu ile buluşmak için beklerken, iş adamı Ümit Dirican'ın fabrikasında çalıştığı iddia eden kişiler canlı yayın ekibini ve Nina'ya tehdit etti. Bu sırada çocuğu önce bir polis karakoluna, daha sonra ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na ait yurda bırakıldığını söyleyen Derican, hangi yurda bıraktığı sorusuna ise "Onu da siz bulun diyerek" ortadan kayboldu.

EKİP ANTALYA'DA KAYIP COCUĞU ARADI

Çocuğun bırakıldığı yurdu yoğun bir çaba sonucu bulan ATV ekibi ve anne Nina, oğluyla görüştüğü sırada, Ümit Dirican, ATV ekibine galiz küfürlerle saldırdı. Caner'in kolu ve parmakları saldırı sırasında yaralanırken, Kemareman Şükrü saldırı sırasında kafasından darbe aldı.

Nina'yı yanına alarak kaçan zanlı daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan saldırının ardından ünlü sunucu Esra Erol, Caner ve Şükrü'ye geçmiş olsun diledi.