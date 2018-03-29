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Ünlü çiftin kızından olay poz

Ünlü çift Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, instagram hesabında tamamen çıplak bir poz paylaştı.

Ünlü çiftin kızından olay poz

Ünlü çift Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, instagram hesabında tamamen çıplak bir poz paylaştı.

29 Mart 2018 Perşembe 09:16
Ünlü çiftin kızından olay poz

Ünlü çiftin kızından olay poz

   Ünlü çift Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, instagram hesabında tamamen çıplak bir poz paylaştı.Hollywood starları Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, instagram hesabında tamamen çıplak bir poz paylaştı. Çırılçıplak güneşlenirken elleriyle göğsünü kapatan Willis'in yanında, köpeği de vardı. Sosyal medya uygulaması Instagram'da 184 bin takipçisi olan güzel ismin fotoğrafı, saatler içinde beğeni rekoru kırdı ve İngiliz medyası tarafından haberleştirildi.

Hollywood’un ünlü çifti Bruce Willis ve Demi Moore, her ne kadar evliliklerini sürdürememiş olsalar da çocukları için bir araya gelmekte sakınca görmüyorlar. Beş çocuk sahibi çift son zamanlarda kamera karşısına fazlaca geçmese de kızlarının yaptıkları çılgınlıklarla zaman zaman adları magazin dergilerinin sayfalarını süslüyor.

Gazetevatan

Anahtar Kelimeler:
Demi MooreBruce WillisTallulah Willis
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