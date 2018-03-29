Ünlü çiftin kızından olay poz
Ünlü çift Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, instagram hesabında tamamen çıplak bir poz paylaştı.Hollywood starları Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, instagram hesabında tamamen çıplak bir poz paylaştı. Çırılçıplak güneşlenirken elleriyle göğsünü kapatan Willis'in yanında, köpeği de vardı. Sosyal medya uygulaması Instagram'da 184 bin takipçisi olan güzel ismin fotoğrafı, saatler içinde beğeni rekoru kırdı ve İngiliz medyası tarafından haberleştirildi.
Gazetevatan