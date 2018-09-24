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Ünlü gazeteci yatak pozunu takipçileri ile paylaştı

Gazeteci Ayşe Arman yatak pozunu sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Ünlü gazeteci yatak pozunu takipçileri ile paylaştı

Gazeteci Ayşe Arman yatak pozunu sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:59
Ünlü gazeteci yatak pozunu takipçileri ile paylaştı

Ünlü gazeteci yatak pozunu takipçileri ile paylaştı

    Gazeteci Ayşe Arman yatak pozunu sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.Ünlü gazeteci Ayşe Arman, yatak pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Yaptığı röportajlarla sık sık gündeme gelen ünlü gazeteci Ayşe Arman, yatak pozunu sosyal medya üzerinde takipçileriyle paylaştı.

 

   Ünlü gazeteci Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Vayyyy bi @dilanbozyel fotoğrafı buldum. Bende kalmıştı bi gece, bi sürü fotoğraf çekmişti, süssüz, püssüz, Dilan gibi fotoğraflar, objektife bakmayan, sevimlilik yapmayan, gülmeyen fotoğraflar. Paylaşmadığım bi seri buldum. Demek ki, 'Aman laf ederler!' demişim, vazgeçmişim, paylaşmamışım, edebilirsiniz, bu sabah içimden geldi paylaşıyorum. Ben şimdi bu yataktan zıplıyorum ve orman yürüyüşü..." açıklamasını ekledi.

   Ünlü gazeteci Ayşe Arman'ın paylaşımı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Arman'ın bir takipçisi paylaşıma, "Ne gerek var bu poza? Ayşe Arman'ın ihtiyacı mı var? Kadının cinsel obje olmaması için tavır koyan örnek bir kadının kadınlığını ön plana çıkarması saygınlığından kaybettiriyor. Çelişkili bir davranış. Bedeniyle bir yerlere gelmeye çalışan kadın değil." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ayşe hanım cesaretinizden ötürü sizi tebrik ederim çok güzel poz" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Arman
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