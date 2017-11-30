Ünlü manken evli olan KKTC Başbakanı'ndan hamile kaldı

Ünlü manken İnci Pars'ın KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'den hamile kaldığı iddia edildi.Çapkınlıklarıyla ismi sık sık gündeme gelen KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 3 yıl önce Ankara'da evlendiği Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Avukat Dilek Özgürgün'e, 'evlilik birliğindeki görev ve rolü yerine getirmediği' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Dilek Özgürgün ise, 'kusurlu olmadığını' belirterek, Özgürgün'den 2.5 milyon lira tazminat istedi ve korumalarıyla iki kez evden atıldığını ileri sürdü.

Dilek Özgürgün'ün avukatı Boysan Boyra ise boşanma davası sürerken Hüseyin Özgürgün'ün, merhum sanatçı Kenan Pars'ın manken ve oyuncu torunu İnci Pars ile aşk yaşadığını belirterek, "Hüseyin Özgürgün, sevgilisi Pars'a üç katlı, tenis kortlu, sıcak/soğuk havuzlu ve etrafı kale gibi duvarlarla çevrili 5 milyon TL değerinde bir malikane almıştır. Bu da evlilik süresince evlilik görevini kimin yerine getirmediğini ortaya koymaktadır. Mahkemenin bu hususları dikkate alarak karar vereceğine inanıyoruz" dedi.Duruşma ileriki bir tarihe ertelenirken dün dava ile ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı. Bu defa İnci Pars'ın 5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Hamileliğin ilerlemesiyle olayın ortaya çıktığı belirtilirken Dilek Özgürgün'ün avukatı bu iddiayı da mahkemeye taşıma kararı aldı.

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