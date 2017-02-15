Ünlü manken öpüşme olayına açıklık getirdi
Ünlü manken Çağla Şıkel moda haftasına damga vuran olay fotoğraf hakkında açıklama yaptı. Çağla Şıkel Hakan Akkaya ile öpüşme fotoğrafına "Yanlış denk geldik. O sırada yanaktan öpüşecektik öyle denk geldi. Bunun konuşulması çok enteresan. Bu kadar bir başarı elde ettikten sonra sadece o fotoğrafın konuşulması enteresan. Herkes istediği yorumu yapabilir. Herkesin kendi bakış açısıdır. Defiledeki başarıyı görmek isteyen onu görür, öpüştüğümüzü görmek isteyen onu görebilir yani. Sıkıntı yok" dedi.