Ünlü mankene şok sözler,eskorta benziyorsun
Ünlü manken Deniz Akkaya, Instagram hesabından paylaştığı bir görüntüsü hayranlarının tepkisini çekti.Akkaya parıltılı bir gece elbisesiyle karyola üzerinde poz verdi. Akkaya, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Kırmızı tonların hakim olduğu fotoğrafı paylaşır paylaşmaz, Deniz Akkaya'ya takipçileri tarafından çok sert yorumlar yazıldı.
Bir takipçisi "Burası pavyon mu?" sorusunu sorarken, başka bir takipçisi ise Akkaya'ya "Müşteri bekleyen eskort gibi çıkmışsın" yorumunu yaptı. Öte yandan başka bir takipçisi ise ünlü mankene "Korkunç çıkmış resim" yorumunu yaptı.