Ünlü mankenin dev firmayla reklam krizi

Ünlü mankem Çağla Şıkel dev kozmetik firması ile mahkemelik oluyor.Sadece belirli isimler ve markalar için podyuma çıkan Şıkel, bir kozmetik firmasıyla sadece dergi çalışması için anlaşma imzaladı. Ancak firma görüntüleri reklamlarında kullanınca Şıkel, savcılığa başvurdu. Sabah’ın haberine göre Şıkel, firmayla, iki kez kapak olma ve röportaj verme karşılığı anlaştı. Ünlü manken, bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmamasını ve reklam yapılmamasını istedi. Fakat firma, Şıkel’in şerh koydurduğu maddeye uymayarak görüntüleri izinsiz şekilde kullanıp reklam malzemesi yaptı. Şıkel, haksız kazanç sağlayan firmayı savcılığa şikayet etti.