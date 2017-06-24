Ünlü milyarder yatıyla birlikte Marmaris'e geldi

İngiltere Premier Lig takımlarından'un patronu ve ülkenin beşinci zengini Joe Lewis' lüks yatıyla Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne geldi.Bugün saat 19.00 sıralarında Aviva isimli lüks yatıyla Marmaris Körfezi'ne gelen Tottenham Hotspur'un eş başkanı ve İngiltere'nin 5'inci zengini 77 yaşındaki Joe Lewis'a ait lüks yat, körfeze demirledi. Lewis'in, Atatürk Caddesi Marmaris Belediyesi Halk Plajı önünde demir atan lüks yatta kızı Vivienne Lewis ve torunları ile birlikte tatil yaptığı belirtildi. Yattan denize su kaydırağı konuldu. Yatta bulunan kişiler denize girerek eğlendi, kürek sörfü ve jet ski keyfi yaptı. Halk plajında lüks yatı gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Körfezde demirli kalacağı öğrenilen lüks yatın, akaryakıt ikmali sonrası Ege koylarına açılacağı ifade edildi.