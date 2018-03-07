Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116842
ALTIN
162.200
DOLAR
3.7980
STERLİN
5.2784
EURO
4.7118
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary Medel
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary...
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
PSG 1- Real Madrid 2
PSG 1- Real Madrid 2

Ünlü modacı ölümden döndü

 Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ölümden döndü.

Ünlü modacı ölümden döndü

 Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ölümden döndü.

07 Mart 2018 Çarşamba 16:54
Ünlü modacı ölümden döndü

Ünlü modacı ölümden döndü

   Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ölümden döndü.Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun, başına sokakta yürüdüğü sırada inşaat halindeki bir binadan içi kum dolu mukavva kutular düştü. Saraçoğlu, ölümden döndü.Moda dünyasının genç isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu, akıl almaz bir kazayı ucuz atlattı.Modacı Gülşah Saraçoğlu, saat 20:30 sıralarında Teşvikiye Caddesi'nde yürürken başına bir şey düştü. Yere düşen Gülşah Saraçoğlu, kendisine geldiğinde üzerinde, içi kum dolu mukavva karton buldu. Olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olan modacı, İnşaat sorumlusunun olayla ilgili ifadesine başvurdu. 33 yaşındaki Cihan S., inşaatta o saate herhangi bir çalışma olmadığını, çalışmanın saat 18:00 sıralarında bittiğini anlattı.İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadıklarını anlatan denetçi, "Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada şikayetçiye denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Süperhabertv

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Programı kaldırılsın" tepkileri büyüyor
"Programı kaldırılsın" tepkileri büyüyor
Sanat dünyasının acı kaybı
Sanat dünyasının acı kaybı
‘Çölden Günaydın’  notuyla hayranlarına seslendi
‘Çölden Günaydın’  notuyla hayranlarına seslendi
Kardashian'dan beğenme rekoru kıran paylaşım
Kardashian'dan beğenme rekoru kıran paylaşım
"Çirkin erkek seviyorum galiba"
"Çirkin erkek seviyorum galiba"
"Kadınlar, iki işi beceremiyor, boşanıyorlar"
"Kadınlar, iki işi beceremiyor, boşanıyorlar"
"Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım"
"Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım"
Hande Ataizi resmen boşandı
Hande Ataizi resmen boşandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim