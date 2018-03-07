Ünlü modacı ölümden döndü

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ölümden döndü.Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun, başına sokakta yürüdüğü sırada inşaat halindeki bir binadan içi kum dolu mukavva kutular düştü. Saraçoğlu, ölümden döndü.Moda dünyasının genç isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu, akıl almaz bir kazayı ucuz atlattı.Modacı Gülşah Saraçoğlu, saat 20:30 sıralarında Teşvikiye Caddesi'nde yürürken başına bir şey düştü. Yere düşen Gülşah Saraçoğlu, kendisine geldiğinde üzerinde, içi kum dolu mukavva karton buldu. Olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olan modacı, İnşaat sorumlusunun olayla ilgili ifadesine başvurdu. 33 yaşındaki Cihan S., inşaatta o saate herhangi bir çalışma olmadığını, çalışmanın saat 18:00 sıralarında bittiğini anlattı.İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadıklarını anlatan denetçi, "Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada şikayetçiye denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Süperhabertv