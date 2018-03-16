Ünlü modelden cesur paylaşım

Ünlü model Joanna Krupa yine gündeme oturdu.Joanna Krupa yine çırılçıplak.Bir zamanlar hayvan hakları için mücadele eden PETA yararına verdiği çıplak pozlarla konuşulan model Joanna Krupa şimdi de Instagram sayfasında yer verdiği pozuyla gündem yaratıyor.37 yaşındaki Krupa, tatilini geçirdiği yerde yine çektiği fotoğraflar ve verdiği pozlarla Instagram dünyasını sarstı. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Krupa; FHM, Personal, Inside Sport, Stuff, Steppin’ Out, Teeze, Maxim'in kapaklarında yer aldı.

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